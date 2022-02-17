Akköy Barajı buz tuttu
Kayser'de sulama amaçlı kullanılan Akköy Barajı, etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
- 17.02.2022 19:09
- Güncelleme: 17.02.2022 19:09
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Akköy Mahallesinde bulunan Akköy Barajı, 55 yıldır tarıma dayalı sulama amaçlı olarak kullanılıyor. Son yağışlarla birlikte baraj gölü kuruma tehlikesinden kurtuldu. Yüzde 2 olan doluluk oranı, yüzde 35’lere kadar yükseldi.
Yağan karın ardından bölgede hava sıcaklığının eksi 6 derecelere kadar gerilemesi sonucu baraj gölü buz tuttu. Köy sakinleri uzun zamandan beri baraj gölünün tamamen donmadığını belirterek, bu kışın soğuk ve sert geçtiğini dile getirdiler.
1ha
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