Akköy Barajı buz tuttu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Akköy Mahallesinde bulunan Akköy Barajı, 55 yıldır tarıma dayalı sulama amaçlı olarak kullanılıyor. Son yağışlarla birlikte baraj gölü kuruma tehlikesinden kurtuldu. Yüzde 2 olan doluluk oranı, yüzde 35’lere kadar yükseldi.

Yağan karın ardından bölgede hava sıcaklığının eksi 6 derecelere kadar gerilemesi sonucu baraj gölü buz tuttu. Köy sakinleri uzun zamandan beri baraj gölünün tamamen donmadığını belirterek, bu kışın soğuk ve sert geçtiğini dile getirdiler.