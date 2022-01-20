Akkışla'da gece boyunca karla mücadeleye devam

Belediye ekipleri ilçenin dört yanında buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını, yol açma çalışmalarını ve sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde kar temizleme çalışmalarını devam ettiriyor. Bu esnada Belediye Başkanı Ayhan Arslan da ekibine eşlik ederek onlara ikramlarda bulunuyor ve yardım ediyor.

Şoförlerin trafiğe daha dikkatli ve eksiksiz çıkmalarını rica eden Başkan Arslan "Akkışla'nın beyazlara bürünerek kış mevsiminin tüm güzelliklerini üzerine topladı. Biz de Akkışla Belediyesi olarak tempo düşürmeden karla etkin mücadelemizi sürdürüyoruz. İlk olarak ana arterlerimizi hızlı bir şekilde açtık, devamında sirkülasyonun yoğun olduğu yerler temizlendi. Gece don tehlikesi için de tuzlama çalışmamızla tedbirlerimizi aldık. Mesai arkadaşlarımızla tempo düşürmeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.