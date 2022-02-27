Akkışla Belediyesi'nden Büyükkılıç'a teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hayata geçirdiği yatırım ve hizmetleri sonrası bir ‘teşekkür’ de Akkışla ilçesinden geldi. Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a billboard afişleri ile teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi tüm ilçeleri ile birlikte, her yönüyle daha iyi noktalara taşımak adına yatırım ve projelerini bir bir hayata geçirirken, Türkmen ilçesi Akkışla’da da birçok hizmete imza attı. Başkan Büyükkılıç’ın ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın’ felsefesiyle verdiği talimatlar doğrultusunda ilçe merkezlerinden kırsal mahallelere kadar Kayseri’nin dört bir yanına hizmet götüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi yatırım ve projelerini hummalı şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından Akkışla’da kilitli parke yapımından oyun grubuna, mezarlık duvarından halı sahaya, asfalt yapımından yayla, arazi yolları yapım ve bakımına kadar birçok konuda önemli hizmetler gerçekleştirildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün altyapı seferberliği kapsamında Akkışla ilçesine 2021 yılında 9 milyon 946 bin TL değerinde yatırım gerçekleştirildi. Kent merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelere yapılan yatırımlar kapsamında Akkışla’da hayata geçirilen hizmetlerden dolayı, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Başkan Büyükkılıç’a afişlerle teşekkür etti.

Arslan, ilçede bulunan billboardlara astırdığı afişlerde “İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç Bey’e teşekkür ederiz” ifadeleriyle Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.