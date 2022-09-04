Akdeniz'in su altı dünyasını keşfediyorlar

Kayseri’de 1996 yılından bu yana faaliyet gösteren Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği tarafından Antalya’nın Alanya ilçesinde verilen eğitimlerde; denizin 42 metre derinliğine kadar inilerek su altı dünyası keşfediliyor.

Dernek hakkında bilgiler veren Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, "Türkuaz Doğa Sporları Derneği 1996 yılında izcilik adı altında kurulan bir dernek olup, 1999 yılındaki Marmara Depremi ile arama ve kurtarma faaliyetlerine yönelmiş bir dernektir. Son iki yıldan beri de İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD’ın akredite edilmiş Türkiye’nin 8. derneği olarak görev yapmaktayız. Bizim görevimiz; Kayseri ve bölgede su altı arama kurtarma, akarsu arama kurtarma, depremlerde, sel baskınlarında ekibimiz aktif olarak görev almaktadır. Bunun yanı sıra dağ arama kurtarma ve teknik kurtarmalarda görevini yapmaktadır" dedi.

"İnsanlar su altında farklı bir dünyaya açılıyor"

Akdeniz’de verilen eğitimlerde denizin 42 metre derinliğine kadar indiklerini ve burada batık tekneden, mağaralara, aslan balığından carettalara kadar karşılaştıklarını kaydeden Temel, su altı dünyasının görülmesi gereken bir yer olduğunu belirtti. Eğitimlere katılanların su altının güzelliklerini keşfettiklerini kaydeden Temel; "Eğitmenimiz Mehmet Eskitaş ve ben Alanya Atlantis Dalış Okulu’nun eğitmenleriyiz. Kayseri’den de zaman zaman su altı ile heveslenen arkadaşlarımıza Alanya’da eğitimlerini tamamlatıp federasyon tarafından belgelendiriyoruz. Su altı dünyası gerçekten görülmesi gereken bir yer. Coğrafyası çok daha farklı. Bizim dalış yaptığımız bölge Alanya Kalealtı gibi kayalıklı bölgeler. Bölge bizim için çok avantajlı. Mağaraların, tünelin olması ile hem karanlık hem aydınlık suda çalışmış oluyoruz. Alanya’nın bir başka özelliği de sahil güvenliğe bağlı batık vardır. 27 metreden başlayıp 32 metreye uzanan bir tekne batığımız vardır. Kursiyerlerimiz aynı zamanda bunun içerisinde de eğitimlerini yapmaktadırlar. Su altı canlıları olarak da Kızıldeniz’den gelen aslan balıkları, carettalar var. Bunları görerek insanlar su altında farklı bir dünyaya açılıyor. Su altının güzelliklerini keşfetmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Eğitimlere aralıksız devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Operasyon Sorumlusu Deniz Temel; "Ekibimizle Kayseri’de oluşabilecek boğulma olaylarına, sel durumunda kazazedelere nasıl yaklaşılacağının eğitimlerini tamamlamış oluyoruz. Buradaki eğitimlerimiz de Yamula Baraj Göleti’nde aktif olarak devam ediyor. Belli dönemlerde de dağ arama kurtarma eğitimlerimiz var. Kırlangı. Vadisi’ndeki kayalık bölgelerinde eğitimlerimizi devam ediyoruz" diye konuştu.