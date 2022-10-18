Akdağmadeni ormanında güz renkleri göz kamaştırıyor

Bozkırın ortasında yer alan yeşil ile mavinin buluştuğu Akdağmadeni ormanlarında, sonbahar mevsimi ile birlikte doğa, göz kamaştırıcı bir güzelliğe büründü.

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  • 18.10.2022 10:17
  • Güncelleme: 18.10.2022 10:17
Akdağmadeni ormanında güz renkleri göz kamaştırıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bozkırın ortasında yer alan yeşil ile mavinin buluştuğu Akdağmadeni ormanlarında, sonbahar mevsimi ile birlikte doğa, göz kamaştırıcı bir güzelliğe büründü.

İç Anadolu Bölgesi’nin tek blok ve en geniş orman alanına sahip Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yer alan yemyeşil doğası ve temiz havası ile birçok ağaç türünü bünyesinde barındıran Akdağmadeni ormanı, sonbahar mevsimiyle seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkardı. Sarının ve yeşilin farklı tonlarının aynı karede buluştuğu Akdağmadeni ormanında seyirlik görüntüler oluştu. Muhteşem ve eşsiz manzara drone ile görüntülendi

Orman ve vadilerdeki renkli manzaralar sonbaharda fotoğrafçılara ve doğaseverlere de adeta görsel şölen sunuyor.

İHA

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