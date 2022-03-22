Akdağmadeni'nde sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimleri devam ediyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, okullarda başlatılan ''Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm'' eğitimleri devam ediyor.

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  • 22.03.2022 09:45
  • Güncelleme: 22.03.2022 09:45
Akdağmadeni'nde sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimleri devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, okullarda başlatılan ’’Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm’’ eğitimleri devam ediyor.

Akdağmadeni Namık Kemal İlkokulu ve Ortaokulu ile Yusuf Ziya İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere atık yönetimi, atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile evlerdeki tehlikeli atıklar konusunda bilgiler veriliyor.

Eğitimlerde öğrencileri yalnız bırakmayan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Sıfır Atık çalışmalarımızı her eve, her bireye ulaştırmak ve sürdürülebilir hale getirmek için ziyaretlerimiz ve eğitim programlarımıza ilçemizde bulunan tüm okullarımızda devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza çevre bilincini aşılayacağız” dedi.

İHA

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