Akdağmadeni Belediyesi ilçeye yeni park kazandırıyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Emek Mahallesi’ne çok amaçlı, vatandaşların rahatça dinlenebilecekleri, gençlerin ve çocukların eğlenebilecekleri alanların bulunduğu yeni bir park alanı kazandırılması için çalışmalar başladı.

Emek Mahallesi’nde parkın yapılacağı 2 bin 500 metrekare alan Akdağmadeni Belediyesi tarafından istimlak edilerek çalışmalara başlandı. Projenin tamamlanmasının ardından park alanında çocuk oyun alanları, ailelerin vakit geçirebilecekleri kamelyalar ve otopark yer alacak.

Çalışmaları yakından takip eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Vatandaşlarımızın talepleri ve değerlendirmelerimiz sonucunda Emek Mahallemizin büyük bir eksikliği olan mahalle parkının yapımı için yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Öncelikle bölgede en uygun yeri tespit edip istimlak çalışmasını tamamladık. Yapımına hızlı bir şekilde devam ettiğimiz ve ismini vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde zaman geçireceğini düşündüğümüz için ‘Huzur Park’ koyduğumuz projemiz tamamlandığında Emek Mahallesi’ne yakışır bir parkı bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni halkındandır. Emek Mahallesi’ne hayırlı olsun.” dedi.