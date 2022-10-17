Akay' dan Gülsoy'a hayırlı olsun ziyareti
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, KTO'da güven tazeleyen Ömer Gülsoy' a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
- 17.10.2022 19:23
- Güncelleme: 17.10.2022 19:23
Kayseri Pancar Ekicileri Koop.YKB Hüseyin Akay, Kayseri Şeker YKB Hurşit Dede ve Yön. Krl. Üyesi Ali Türk ile birlikte, seçimlerde güven tazeleyerek yeniden seçilen KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimini tebrik ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kurumsal Haber
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