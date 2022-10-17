Akay' dan Gülsoy'a hayırlı olsun ziyareti

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, KTO'da güven tazeleyen Ömer Gülsoy' a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

PAYLAŞ
  • 17.10.2022 19:23
  • Güncelleme: 17.10.2022 19:23
Akay' dan Gülsoy'a hayırlı olsun ziyareti

Kayseri Pancar Ekicileri Koop.YKB Hüseyin Akay, Kayseri Şeker YKB Hurşit Dede ve Yön. Krl. Üyesi Ali Türk ile birlikte, seçimlerde güven tazeleyerek yeniden seçilen KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimini tebrik ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KTO 29'uncu Meslek Komitesi yeniden seçime gidiyor

KTO 29’uncu Meslek Komitesi yeniden seçime gidiyor

29 Ekim Türk Okçuluğu Menzil Yarışması sonuçlandı

29 Ekim Türk Okçuluğu Menzil Yarışması sonuçlandı

Başkan Palancıoğlu: 'Şehrimizin huzur ve güvenliği için, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bina tahsis ettik'

Başkan Palancıoğlu: 'Şehrimizin huzur ve güvenliği için, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bina tahsis ettik'

ERÜ'de TÜBİTAK Proje Eğitimi düzenlendi

ERÜ'de TÜBİTAK Proje Eğitimi düzenlendi

Yücel:'Yeni İmar Affı Gerekli'

Yücel:'Yeni İmar Affı Gerekli'

'Kayseri'deki şebeke suyu, tüm kriterleri sağlıyor'

“Kayseri’deki şebeke suyu, tüm kriterleri sağlıyor”

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akay' dan Gülsoy'a hayırlı olsun ziyareti

Akay' dan Gülsoy'a hayırlı olsun ziyareti

Kaçış rampası faciayı önledi

Kaçış rampası faciayı önledi

DAHA FAZLA
Vali Çiçek, Kuşçu Marina'da devam eden ağaçlandırma ve fidan dikimi proje çalışmalarını inceledi

Vali Çiçek, Kuşçu Marina'da devam eden ağaçlandırma ve fidan dikimi proje çalışmalarını inceledi

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'deki değerlerin gün yüzüne çıkarılacağını belirtti

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’deki değerlerin gün yüzüne çıkarılacağını belirtti

İlk köy kütüphanesinin kurucusu son yolculuğuna uğurlandı

İlk köy kütüphanesinin kurucusu son yolculuğuna uğurlandı

Vali Çiçek: 'İlimizi hak ettiği yere getireceğiz'

Vali Çiçek: 'İlimizi hak ettiği yere getireceğiz'

ERÜ'den 'Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü' etkinliği

ERÜ'den 'Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü' etkinliği