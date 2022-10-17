Akay' dan Gülsoy'a hayırlı olsun ziyareti

Kayseri Pancar Ekicileri Koop.YKB Hüseyin Akay, Kayseri Şeker YKB Hurşit Dede ve Yön. Krl. Üyesi Ali Türk ile birlikte, seçimlerde güven tazeleyerek yeniden seçilen KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimini tebrik ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.