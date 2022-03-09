Akaryakıtta zam beklentisi: Motorin 25 lirayı geçecek

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Brent petrol fiyatındaki yükseliş devam ediyor. Rusya’nın bazı ürünlerdeki ihracatını belirli tarihler arasında ihracatını durduracağını açıklaması ile birlikte Brent petrol 131 dolar seviyesini gördü. Brent petroldeki artış nedeniyle Türkiye’deki petrol ürünlerine gelen zam oranları da artmaya başladı. Son günlerde üst üste gelen zamlara bugünde yeni bir tanesi daha eklenmesi bekleniyor.

Akaryakıt kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatı gece yarısından sonra 79 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 2 lira 25 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Bugün itibariyle benzin 20,61 liradan, motorin 23,05 liradan ve LPG 10,73 liradan satılıyor. Son iki zamla birlikte benzin 21,40 lira, motorin 25,30 lira olması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, petrol dağıtım işletmeleri ve istasyonlarına göre küçük çapta farklılıklar gösterebilir.