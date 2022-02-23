Akaryakıtta iki haftadır zam yok, hafta sonu zam bekleniyor

Son gelen zamlar ile iki haneli fiyatlardan satılmaya başlanan, akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmasına yol açan pompa satış fiyatlarında en son zam iki hafta önce, 8 Şubat Salı günü yapılmıştı. En son yapılan fiyat güncellenmesinde benzin grubunda 71 kuruşluk zam yapılmıştı. 7 Şubat Pazartesi günü ise motorin grubunda 80 kuruşluk zamma gidilmişti. Otogaz grubunda en son zam ise 3 Şubat Perşembe günü 40 kuruş şeklinde gerçekleşmişti. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar ise pompa satış fiyatlarına yansıtılmıştı. Kayseri’de benzin grubu ortalama 15 lira 40 kuruş, motorin grubu ortalama 15 lira 70 kuruş, otogaz grubu ise ortalama 9 lira 70 kuruş seviyelerinden satılıyor.

Ancak bugün sosyal medyada benzinde ve motorinde 90 kuruşa varan zam yapılacağı öne sürüldü. Zammın miktarının ise 90 kuruşa varacağı iddia edildi.