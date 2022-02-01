Akaryakıta zam bekleniyor
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 39 kuruş, motorine 22 kuruş, LPG'ye ise 38 kuruş zam bekleniyor.
- 01.02.2022 12:06
- Güncelleme: 01.02.2022 12:06
Akaryakıt kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor. Pompaya yansıması beklenen zam ise belli oldu. Benzine 39 kuruş, motorine 22 kuruş, LPG’ye ise 38 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ise zamlarla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapmadı.
BGC
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