Akaryakıta çifte zam bekleniyor, motorin 15 lirayı aşacak

Akaryakıt gurubu ürünlerinden benzin ve motorine (dizel) 60'ar kuruş zam bekleniyor. Zammın kesinleşmesiyle motorinin litre fiyatı 15 liranın üzerine çıkacak.

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  • 31.01.2022 11:43
  • Güncelleme: 31.01.2022 11:43
Akaryakıta çifte zam bekleniyor, motorin 15 lirayı aşacak

Brent petrol fiyatının artması ve piyasa koşulları gereği, akaryakıt grubu ürünlerinde zam beklentisi oluştu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre çarşamba günü itibariyle geçerli olacak şekilde benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor. Uygulanması beklenen zam oranı ise iki ürüne de 60 kuruş. Zamların pompa satış fiyatlarına yansıması tahmin ediliyor. LPG’de (otogaz) ise şimdilik zam gözükmüyor.

Bu arada zammın kesinleşmesinin ardından şu anda ortalama 14,25 lira olan benzinin litre fiyatı 14,85 liraya, yine ortalama 14,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 15,05 liraya yükselecek. Bilindiği üzere serbest piyasa koşulları gereği akaryakıt ürünlerinin fiyatları, dağıtım bayisi ve istasyona göre küçük çapta değişiklikler gösterebiliyor.

BGC

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