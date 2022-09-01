Akaryakıta çifte indirim beklentisi

 Akaryakıt gurubu ürünlerinden motorin ve benzine Cuma gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde indirim bekleniyor.

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  • 01.09.2022 18:00
  • Güncelleme: 01.09.2022 18:00
Akaryakıta çifte indirim beklentisi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları sürekli değişiyor. Bu kapsamda benzin ve motorine indirim beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına pompaya yansıyacak şekilde 1 lira 85 kuruş, benzine de yine pompaya yansıyacak şekilde 1 lira 15 kuruş indirim bekleniyor. İndirim uygulandıktan sonra 20 lira 40 kuruştan satılan benzinin litresi 19 lira 25 kuruşa; 27 lira 17 kuruştan satılan motorinin litresi ise 25 lira 29 kuruşa gerileyecek. LPG’de fiyat değişikliği beklenmiyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları bayi, il ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 20,40 (indirim uygulanmadan)
Motorin (Dizel): 27,14 (indirim uygulanmadan)
LPG: 11,32

1ha

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