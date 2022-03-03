Akaryakıt zammı nakliye sektörünü de vurdu

Kayseri’de nakliyat esnafı olan Ferhat Sarıca, akaryakıta gelen zamlar ve kış sezonu sebebiyle işlerinin durgun olduğunu söyledi. Nakliye fiyatlarını eşya miktarı, kat ve gidilecek mesafenin etkilediğini vurgulayan Sarıca, “Akaryakıt ürünlerine gelen zam işlerimizi çok etkiledi” dedi.

Güncel nakliye fiyatları hakkında da bilgi veren Sarıca, “Geçen sene Kayseri’den Ankara’ya taşıma ücretlerimiz ortalama 4 bin liradan başlıyordu. Bu sene ise eşya ve kat durumuna göre ortalama 4-6 bin lira arasında değişiyor. Tabi bu İstanbul için de geçerli. Geçen sene 6-8 bin lira gibi taşıma ücretlerimiz varken bu sene ise 8-10 bin arası taşımalarımız değişiyor. Kayseri merkezde bizim için en uzak bölge İldem Mahallesidir. Burası da ortalama olarak bin 800 lira gibi bir fiyat tutuyor” şeklinde konuştu.

Kayseri’den hareketle yurdun değişik illerine taşıma ücretleri ise ortalama şu şekilde:

Kayseri - Ankara: 4-6 bin lira arasında,

Kayseri - İstanbul, İzmir, Antalya: 8 - 10 bin lira arası,

Kayseri - Nevşehir, Niğde, Sivas, Adana, Kahramanmaraş: 3 – 3,5 bin lira arası,

Kayseri içi en uzak mesafe: bin 800-2 bin lira arası,

NOT: Nakliyenin asansörsüz olması, fiyatları 300 ila 400 lira arasında değişen rakamlarda aşağı çekiyor.