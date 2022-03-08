Akaryakıt zammı kuryelere iş bıraktırdı

Kayseri'de özel bir şirketin kurye çalışanları meydana gelen akaryakıt zamlarına tepki göstermek için iş bıraktı.

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  • 08.03.2022 17:06
  • Güncelleme: 08.03.2022 17:06
Akaryakıt zammı kuryelere iş bıraktırdı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkemizde akaryakıt fiyatları 20 lirayı aştı. Gelen zamlarla birlikte araçları ile iş yapan vatandaşlar bu durumdan şikayetçi oldular. Son olarak da bugün Kayseri'de özel bir şirketin kuryeleri gelen zamlara tepki göstermek için iş bıraktı. Şehrin belirli bölgelerinde eylem yapan kuryeler bu duruma çözüm bulunması gerektiğini ifade ettiler.

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