Akademik personel olmak için koştular
Sivas'ta adaylar saat 10.00'da başlayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavına yetişebilmek için koştular.
- 21.08.2022 10:40
- Güncelleme: 21.08.2022 10:40
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Sivas’ta adaylar saat 10.00’da başlayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavına yetişebilmek için koştular.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde ALES sınavına girecek olan adaylar sınava yetişebilmek için zamanla yarıştılar. Saatler kapıların kapanmasına yaklaşınca giriş kapısı önünde yoğunluk yaşandı. Bazı adaylar ise sınava yetişmek için koştular.
İHA
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