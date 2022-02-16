AK Partili Belediyelerden su faturalarında KDV indirimi

AK Partili belediyelerin KDV indirimi haberini AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi yönündeki resmî gazetede yayımlanan kararının ardından, AK Belediyelerimiz sudaki KDV oranını yüzde 1’e düşürdüler. AK Belediyeler olarak her zaman milletimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi. Mehmet Özhaseki paylaşımında, indirim kararı alan belediyelerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuruların görsellerine de yer verdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR, İNDİRİM YAPAN BELEDİYELER ARASINDA MI?

Su faturalarından KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesiyle ilgili henüz Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden henüz bir açıklama yapılmadı. Özhaseki’nin yaptığı paylaşımda Kayseri Büyükşehir ile ilgili bir görsel yer almadı.