AK Parti Tomarza Gençlik Kolları Başkanı görevden alındı

Tomarza'da bir karakolu basıp bir polis memurunu darp ederek burnunu kıran AK Parti Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz, il yönetimi tarafından görevinden alındı. 

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  • 31.08.2022 18:56
  • Güncelleme: 31.08.2022 18:56
AK Parti Tomarza Gençlik Kolları Başkanı görevden alındı

Dün akşam saatlerinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz, Tomarza İlçe emniyet müdürlüğünü basıp, polis memuru F.Ç’yi darp etti. Hastaneye kaldırılan polis memurunun burnunu kırıldığı anlaşıldı. Arbede sırasında diğer polisler tarafından gözaltına alınan Hakan Korkmaz ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İnfiale sebep olan olayla ilgili AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’ndan da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ‘şahıs’ olarak bahsedilen Hakan Korkmaz’ın görevinden alındığı duyuruldu. 

Olayın nasıl geliştiğinin de anlatıldığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dün akşam saatlerinde Tomarza ilçemizde partimiz gençlik kollarında da görev alan şahıs yakın tarihte düğünü olması nedeniyle ailesi ile birlikte ilçe emniyet binasına ilgili izinlerin müracaatı için uğramış, bu esnada görevli polis memurumuz ile arasında asla tasvip etmeyeceğimiz şekilde tartışma ve arbede yaşanmıştır. İlgili şahıs çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanmıştır. Olayın tarafımızca öğrenilmesi ile birlikte ilgili şahıs hakkında Genel Merkez Gençlik Kollarımızdan gelen üst yazı ile ivedilikle görevinden el çektirilme kararı verilmiştir. Ayrıca olayın hemen akabinde yaralanan polis memurumuz şehir hastanesinde İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları teşkilatı olarak ziyaret edilerek durumdan duyduğumuz üzüntü dile getirilmiştir. Ayrıca ve önemle belirtmek isteriz ki ülkemizde ve şehrimizde görev alan asker, polis ve tüm güvenlik güçlerimiz bizler için çok kıymetlidir. AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak şehrimizin güvenliği için çalışan ve ter döken tüm güvenlik güçlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada daima yanlarında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

1ha

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