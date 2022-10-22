AK Parti’nin yeni üyelerine rozet takıldı

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı tarafından Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı. Kadirhas Kültür Merkezi’nde yapılan programda AK Parti’ye üye olanlara rozet takıldı. Toplantıya AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda AK Partili vatandaş katıldı.

Program kapsamında konuşan Özhaseki, “İki tane stratejileri var. Biri Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Peki siz ne yapacaksınız? Hangi ekonomik programı uygulayacaksınız. Sosyal olaylara bakış açınız nedir? Askeri alanda yapılan yatırımlar için ne düşünüyorsunuz? Devam ettirecek misiniz, durduracak mısınız? Bakanlık bölüşümünde HDP’ye hangi bakanlığı vereceksiniz? Yıkım ekibi gibiler. Yolda birbirlerini görseler selam vermezler. Hepsinin dünya görüşleri ayrı. Ama motivasyon kaynakları tek. AK Parti gitsin ne olursa olsun. Ana muhalefetin başını çektiği grubun ikinci stratejisi daha var. Bütün yaptıklarına bakın sadece bu ikisini görürsünüz. Oda algı operasyonları, yalanlar. Nasıl bir genel başkan ki, 11 sene önce iş başına gelmiş, her hafta ortalama 2 yalan söylüyor. Senede 100 tane yalan eder. 11 senede bin 100 tane yalan eder. Bir tanesini dahi ispatlayamadı. Herhalde Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim soruyorlardır. Nasıl bir muhterem genel başkanımız var ki bizim, haftada 2 yalan söylüyor. Daha 1 tanesini ispatlayamadı diye” ifadelerini kullandı.

‘GELECEĞİN TÜRKİYE’SİNİ HEP BERABER, MUHAFAZAKÂR DEVRİMCİLİKLE BERABER KARŞILAYACAĞIZ’

Milletvekili Taner Yıldız ise, “Rusya Ukrayna savaşının getirdiği, Kuzey Kore ile beraber değişen dengeler artık birçok ülkenin enerji, savunma ve siyasi güvenliğini başka noktalara taşımaya başladı. Bunu daha önceden görmek aslında marifettir, basirettir, ferasettir. Biz burada ÜniAK ile, gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla beraber, geleceğin Türkiye’sini hep beraber, muhafazakâr devrimcilikle beraber karşılayacağız. Türkiye muhafazakarlığını değerlerine sahip çıkarak gösterecektir. Biz değerlerimiz olmadan bir adım atmayız. Biz değerlerimizle beraber varız” şeklinde konuştu.

‘BU SEÇİMDE KARŞIMIZDA 8’Lİ MASA VAR’

Milletvekili Karayel de, “Bu seçimde karşımızda 8’li masa var. Her ne kadar 6’lı masa olsa da. İçinde PKK’ya asla terör örgütü diyememiş HDP ve FETÖ’yü de saymak lazım. Bunların birlikte organize ettikleri bir masayla karşı karşıyayız” dedi.

Milletvekili Tamer,” Önümüze kim gelirse gelsin, 6’lı masa değil bide alta 7’nci var kim olursa olsun ezip geçeceğiz. Bu coşkuyu bu birlikteliği Kayseri’den başlatıyoruz tüm Türkiye’ye dalga dalga yayacağız” diye konuştu

Milletvekili Atçı’da, AK Parti eğer 20 yıldır iktidarda olmasının sebebinin teşkilat çalışması olduğunu söyledi. Atçı, “Bu hizmet kervanı 20 yıldır devam ediyorsa bu başarının altında, bu yapılanma bu teşkilat çalışmasının çok büyük bir payı vardır. Bu noktada önümüzdeki seçimde de bu hizmet kervanı yoluna devam edecektir. Recep Tayyip Erdoğan yine Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir” dedi.

‘17-0’IN HAKKINI VERME ANLAYIŞI’

İcraata önem verdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Sözden çok icraata önem veren dayanışma içerisinde 16 İlçe Belediye Başkanımızla birlikte, İl Başkanımızın söylediği 17-0’ın hakkını verme anlayışı içerisinde başta bizleri seven Cumhurbaşkanımız olmak üzere her kademede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki programlarda rozet takılacağını söyleyen Çopuroğlu, “Son yıllarda 10 binlerce yeni üye yapan İlçe Başkanlarımıza tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Hedefe ulaşıldığında bizim işimiz bitti demek yerine birazdan kısmet olursa onlarca yeni üyeye rozet takılacak. Tabi onlarcadan kastımız on binlerce üyeden, en son üye olmuş onlarca üyemize rozet takacağız. Diğer programlarımızda da bunu yapacağız ve devam edeceğiz” dedi.