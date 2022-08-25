AK Parti'li Ünsal'dan sanatçı Gülşen'e imam hatip tepkisi

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, sanatçı Gülşen'e imam hatiplerle ilgili söylediği sözlerle ilgili tepki gösterdi.

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  • 25.08.2022 15:20
  • Güncelleme: 25.08.2022 16:01
AK Parti'li Ünsal'dan sanatçı Gülşen'e imam hatip tepkisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, sanatçı Gülşen’e imam hatiplerle ilgili söylediği sözlerle ilgili tepki gösterdi.

Ünsal, "Kendini sanatçı olarak nitelendiren birinin konserinde, imam hatipli kardeşlerimizi itham ederek hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kınıyorum. Her zaman milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, iyiliği yaymak ve hayırlı bir insan yetiştirmek için kurulan İmam Hatip Okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez" dedi.

Düşünce özgürlüğü adı altında hakaret edilemeyeceğini aktaran Ünsal, açıklamasında, "Milli ve manevi değerlerimize uymayan, toplumun iffet, haya ve ahlak perdesini parçalamayı hedefleyen, aileyi ve nesilleri bozmaya yönelik faaliyetlerin odağı haline gelen LGBT saçmalığının savunuculuğunu yapan sözde sanatçı Gülşen gibilerinin, bir kişiye ya da topluma, “düşünce özgürlüğü” adı altında hakaret etmesi, rencide ederek, nefret saçması ne sanatçıya ne de insanlığa sığmayacak hareketlerdir. Türkiye artık büyüyen ve gelişen bir ülkedir. Bu çarpık zihniyet mazide kalmıştır. Türkiye’yi ayrıştırmak isteyenler şunu iyi bilmelidir ki, 82 milyonun birlik ve beraberliği bu kadim ülkeyi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracaktır. İmam hatip okulları, hem mesleki eğitim veren hem de öğrencileri yükseköğretime hazırlayan, hem dini hem de dünyayı öğreten nadide kurumlarımızdandır. 20 yılda 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerine vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir İmam hatipli olduğu unutmamalı. Şuan İmam Hatip Okullarımızda okuyan gençlerimiz başta olmak üzere tüm imam hatipli kardeşlerimize yapılan bu hakareti şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İHA

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