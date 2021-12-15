Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret

Belediye binasında gerçekleştirilen ziyarette yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 29 projeyle çıktıkları yolda 34 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu;

“Bugün ki toplantımızda 2021 yılı değerlendirmesinin yanı sıra 2022’de yapılacak işler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Toplantımızda son 3 yılımızda gerek devlet yatırımları gerekse Büyükşehir Belediyemizin yatırımları ve Belediyemizin yatırımlarını değerlendirdik.”

Başkan Özdoğan, 29 projeyle çıktığımız yolda 34 proje hayata geçirdik diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ak parti il Başkanı Şaban Çopuroğlu’da, Hacılar İlçesi’ne güzel işlerin yapıldığına dikkat çekerek şöyle konuştu;

“Teşkilat olarak her hafta salı günü tüm ilçelerimiz de toplantılara katılıyoruz. Pandemi sürecinde bu toplantı ve etkinliklerimizi internet üzerinden sağlıyorduk. Şimdi fırsat buldukça sahada ilçe ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hacılar’da güzel işler yapılıyor, verilen sözler yerine getiriliyor. İlçe başkanımızla birlikte güzel işlere imza atılıyor.”

“Bugün burada ilçe yönetim kurulu toplantımızda da teşkilat mensuplarımızı dinleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyen Çopuroğlu, sahada olmanın önemine değinerek çalışmalarda emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

