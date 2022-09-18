AK Parti İl Teşkilatı'ndan miting öncesi MHP'ye ziyaret

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, bugün düzenlenecek olan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’nin katılacağı miting öncesi MHP İl Teşkilatı’nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vatandaşlara sesleneceği miting öncesi MHP Kayseri İl Teşkilatı’nın hazırlıkları devam ederken gece saatlerine AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak olan alanda MHP İl Teşkilatını ziyaret etti.

Ziyarette AK Parti ve MHP İl Teşkilat üyeleri dua ederek, fotoğraf çekindi.