AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Büyükkılıç'a ziyaret

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 19.01.2022 11:07
  • Güncelleme: 19.01.2022 11:53
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve programlarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu’nda ziyarete açılan KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından hazırlanan, 51 farklı el sanatı ile 78 eserden oluşan Kayseri’m Sanat Sergisi’ni gezdi. Başkan Büyükkılıç, 2,5 aylık bir sürede icra edilen sanat eserleri hakkında Kandemir’e bilgiler verdi. Sergi gezisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kandemir ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Burada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye kazandırılan birbirinden önemli proje ve hizmetlerle, yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Nazik ziyaretleri için değerli Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir ile beraberindeki heyete teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Kandemir de Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde, Başkan Yardımcıları Halis Dalkılıç, Mustafa Köse, Tuba Durgut, Metin Bulut, Abdullah Ağralı ve Kurtcan Çelebi ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan'da kar temizleme aralıksız sürüyor

Kocasinan'da kar temizleme aralıksız sürüyor

Bünyan'da karla mücadele

Bünyan'da karla mücadele

Büyükkılıç'a Kayseri Oto Sanatkârları Odası'ndan teşekkür ziyareti

Büyükkılıç'a Kayseri Oto Sanatkârları Odası'ndan teşekkür ziyareti

Kayseri OSB'de yollar açık

Kayseri OSB'de yollar açık

Kayseri'de 375 köy yolu ulaşıma kapandı

Kayseri'de 375 köy yolu ulaşıma kapandı

Bunalımda olan adam kendini asarak yaşamına son verdi

Bunalımda olan adam kendini asarak yaşamına son verdi

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Talas'ın Erciyes'inde keyifler yerinde

'Talas'ın Erciyes'inde keyifler yerinde

Milletvekili Arık, 'Hiç insan anasını, babasını açlığa mahkum eder mi?'

Milletvekili Arık, 'Hiç insan anasını, babasını açlığa mahkum eder mi?'

DAHA FAZLA
Doğadaki hayvanlara yem bırakıldı

Doğadaki hayvanlara yem bırakıldı

Hacılar beyaza büründü

Hacılar beyaza büründü

Kayseri Narkotikten eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

Kayseri Narkotikten eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

İlçe Sağlık Müdürleri ile Pandemi Değerlendirildi

İlçe Sağlık Müdürleri ile Pandemi Değerlendirildi

Gebe Okulu ve Palyatif Bakım Merkezi Hizmete Açıldı

Gebe Okulu ve Palyatif Bakım Merkezi Hizmete Açıldı