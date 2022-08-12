AK Parti'den kurucularına 'Ahde Vefa' aşuresi

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Muharrem ayı nedeniyle partinin kurucularına ahde vefa aşuresi ikramı yapıldı.

İl Başkanı Seher Ünsal’ın talimatı sonrası gerçekleştirilen vefa aşure ikramına partinin 21 yıllık kurucuları eksiksiz katılım sağladı. İl Başkanı Ünsal parti kurucularına yaptığı konuşmada; Türkiye’de 15 kez sandıktan birinci çıkan AK Parti’nin 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden de galip çıkacağının vurgusunu yaparak kuruculara da destekleri için teşekkür etti. Ünsal; "Bundan tam 21 yıl önce sizlerle birlikte, AK Parti’nin resmi kuruluşunu tamamlayarak, milletimize hizmete ve ülkeyi yönetmeye talip olmuştuk. O dönemler hiçbir zaman hafızalarımızdan silinmeyecek bir çok şeylere şahit olmuştuk. Türkiye de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denilerek çıkılan yolda yoldaş oldunuz, omuz verdiniz. Gecenizden gündüzünüzden ailenizden ödün verdiniz çalıştınız elhamdülillah bu günlere anlınızın akıyla gururla getirdiniz. Kurulduğumuz günden bu güne en zor şartlarda bile AK Parti ye ve yol arkadaşlarımıza hiçbir zaman desteklerinizi esirgemediniz. Sizlerin bizlerde yeri her zaman farklı. Öylede kalacaktır" dedi.

"Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras büyük bir ailenin parçası olmak"

Kurucularla birlikte olmanın ve AK Parti gibi büyük bir ailenin neferi olunmasının çocuklara bırakılacak büyük bir miras olduğunu aktaran İl Başkanı Ünsal, "Bu büyük ailenin bir parçası olma onuru dahi tek başına çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Allah, hepinizden razı olsun. İlk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun milletimiz de, kuruluşumuzun üzerinden 16 ay geçmeden girdiğimiz ilk seçimde, partimizi açık ara farkla iktidara getirerek bize olan güvenini göstermişti. Türkiye’nin; vesayetin sancılarıyla kıvrandığı, geri kalmışlığın yükünün altında ezildiği, istikrar ve güvensizlik bataklığında çırpındığı, dört bir yandan hak ve özgürlük taleplerinin yükseldiği velhasıl tarihin en bunalımlı dönemlerinden birini yaşadığı bir süreçte üstlendiğimiz bu ağır sorumluluğun hakkını vermek için gece gündüz çalıştık. Bugün dönüp geriye baktığımızda, 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle müşahede ediyoruz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye’nin sadece eksiklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağı atılımların da altyapısını kurduk. Şimdi bu güçlü altyapının üzerinde 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek, ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir" diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ise partililerine yaptığı konuşmasında; 21 yıllık AK Parti serüveniyle Türkiye’de hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve ülkede değişimleri toplumun AK Parti ile gördüğünü söyledi. Programda Kurucu il başkanları; AK Partinin geldiği çizgiyi değerlendirdi. Program sonrası aşure ikramı yapıldı.