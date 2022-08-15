AK Parti'den 'Kuruluşumuzdan Günümüze Teşkilat Buluşması' Programı Düzenlendi

AK Parti'nin 21. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle Kayseri Gençlik Kolları, Sarımsaklı Barajı mesire alanında 'Kuruluşumuzdan Günümüze Teşkilat Buluşması' programı düzenledi.

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  • 15.08.2022 10:41
  • Güncelleme: 15.08.2022 10:46
AK Parti'den 'Kuruluşumuzdan Günümüze Teşkilat Buluşması' Programı Düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti’nin 21. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle Kayseri Gençlik Kolları, Sarımsaklı Barajı mesire alanında ’Kuruluşumuzdan Günümüze Teşkilat Buluşması’ programı düzenledi.

Programa AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, ve teşkilat mensupları katıldı. Programda konuşma yapan İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; Türkiye’nin gelişmesi ve büyümesi için yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, “14 Ağustos 2001 yılında kurulan partimiz bugün 21 yaşında. Kurulduğu tarihten yaklaşık bir yıl sonra iktidar olmuş ve bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır. 21 yıllık süreçte bir çok badirenin üstünden güçlenerek çıkan partimiz 2023 hedefleri doğrultusunda genel merkezimiz ve tüm illerdeki teşkilatlarımızla hız kesmeden çalışmaya devam ediyor ve 2023 hedeflerimiz için hız kesmeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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