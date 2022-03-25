'Ailece camide buluşuyoruz'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aile fertlerine yönelik her hafta Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece aileler çocuklarıyla birlikte camilere akın ediyor. Uygulama, aile ve çocukları tarafından da büyük ilgi gördü. Proje çerçevesinde birçok vatandaş çocukları ile birlikte Safa Camii'nde buluştu. Özel bir okulun öğrencileri ve öğretmenleri de projeye ilgi gösterdi.

Camideki programda, Kur’an okunarak öğrenciler tarafından da ilahiler seslendirildi. Hatim duasının ardından programa sona erdi. Cami çıkışı aile ve çocuklara mısır, pamuk şeker ve lokma ikram edildi.