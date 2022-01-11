Ahmet Taş, insan hakları savunucularını anlattı

MAZLUMDER'in 2021 yılının Kasım ayında başlayan İnsan Hakları Okulu seminerleri 8. haftanın sonunda tamamlandı.

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  • 11.01.2022 16:47
  • Güncelleme: 11.01.2022 16:47
Ahmet Taş, insan hakları savunucularını anlattı

8 hafta boyunca her hafta insan hakları ile ilgili ayrı bir konu ve konuşmacının görev alıp sunum yaptığı, katılımcıların sorularına cevapların verildiği seminerler 2 ay sürdü.

İnsan hakları okul seminerlerinin son haftasının konusu “Türkiye'de resmi ve sivil insan hakları kurumları ve görevleri” konuşmacı ise Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve MAZLUMDER şube başkanı, eğitimci Ahmet Taş idi. 

Taş, sunumunda Türkiye'de insan hakları savunuculuğunun gelişimi, kuruluşu, kanunla yapılan devlete bağlı insan hakları kurumları (TİHEK, Kamu Denetçiliği, il ve ilçe insan hakları kurulları, TBMM İnsan Hakları Komisyonu) gibi kurum ve kuruluşların görev ve yetkileri hakkında bilgiler verdi ayrıca sivil kurumlar olan İnsan Hakları Derneği, MAZLUMDER, Özgürder, İnsan Haklarını Savunma Derneği ve benzeri sivil kurumların kuruluş ve faaliyetleri hakkında çalışmalarından örnekler vererek detaylı bilgiler verdi.

Taş, konuşmasının ardından katılımcıların meraklı sorularına da cevaplar vererek programı tamamladı.

MAZLUMDER’in 2 ay süren İnsan Hakları Okulu Seminerlerine katılanlar, 8 hafta süren seminerler sonunda insan hakları ve insan haklarına sahip çıkıp savunma konusunda bilinç sahibi olduklarını, programlar için MAZLUMDER yöneticilerine çok teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

MAZLUMDER Kayseri Şube yöneticileri de 2 ay süren programlara gösterilen ilgi ve katılımdan memnun kaldıklarını, ileriki günlerde düzenleyecekleri programla İNSAN HAKLARI SEMİNERLERİNDE sunum yapanlara ve dinleyici olarak katılanlara plaket ve katılım belgelerini takdim edeceklerini dile getirdiler.
 

Haber Merkezi

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