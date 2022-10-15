Ahmet Rifat Çalıka’nın anıları kitaplaştırıldı

Birinci Dünya Savaşı esnasında Kayseri Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği yapan, ilk Meclis açılınca da ilk Adalet Bakanı olarak görev yapan Kayserili Ahmet Rifat Çalıka’nın bir döneme ışık tutacak önemli anılarından oluşan kitap Osman Gerçek’in yeniden gözden geçirip düzenlemesiyle Netform Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş. tarafından kitaplaştırıldı.

Ahmet Rıfat Çalıka’nın oğlu Ömer Hurşit Çalıka tarafından toparlanıp bir araya getirilen tarihi hatıraları içeren kitap ilk kez 1993 yılında İstanbul’da lokal olarak az sayıda basılmıştı. O dönemden bu yıla kadar birçok tarih araştırmacısının başvuru kitabından olan bu eser hakkında birçok atıf bulunmasına rağmen piyasada bulunması mümkün olmuyordu. Kayseri tarih araştırmacısı Osman Gerçek tarafından yayın hakkı alınıp basılan bu eser bir döneme ışık tutacak, önemli tarihi malumatları içerisinde barındırıyor.

Birinci Dünya Savaşı esnasında Kayseri’nin durumu, yokluklar, tehcir sorunu, asker kaçakları, eşkıya problemleri, Kurtuluş Savaşı, Meclisi Mebusan, TBMM ve ilk Meclis, Meclisin Kayseri’ye sevki, Çerkes Ethem, Topal Osman ve Ali Şükrü Bey olayları, Meclis’te oluşan muhalefet ve ikinci grup, Meclis’ten uzaklaştırılması, Bünyan Dokuma Fabrikasındaki idari görevi ve uzaklaştırılması, Adana Nebati yağ Fabrikasındaki görevi ve ailesiyle beraber katlanmak zorunda olduğu dram dolu bir hayatı bir dönem ışık tutacak önemli anektotlarla kaleme alınmış bu eser yine orijinal adıyla ‘Kurtuluş Savaşında Adalet Bakanı Ahmet Rifat Çalıka’nın Anıları’ ismiyle kitaplaştırıldı.

Birçok tarih araştırmacısı ve Ayşe Hür, Soner Yalçın, Ahmet Turan Alkan gibi bir kısım gazeteci yazar tarafından hakkında makaleler yazılan bu kitap, alanında büyük bir boşluğu dolduracak.

Bu eseri 14-23 Ekim tarihleri arasında devam eden Kayseri 5. Kitap Fuarı Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi kitap reyonundan temin etmem mümkün.