Ahmet Bahçecigil; “Bağımsız Adaylar KTO’ya katkı sağlayacak”

Bahçecigil seçim öncesi yaptığı konuşmasında, “Kaybedenin olmadığı, kazananın Kayseri Ticaret Odası ve ticaret erbabının olduğu bir seçim olmasını ve seçime katılan bütün adaylara başarılar diliyorum” dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) seçimleri yaklaşırken 24’üncü komite bağımsız adayı Ahmet Bahçecigil ise temsilcilerle bir araya gelerek onların sıkıntılarını dinledi. Bahçecigil burada yaptığı konuşmasında ise, “Bağımsız komite adaylığı konusunda birçoğunuzdan olumlu tepkiler aldık. Aday olarak birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlar, kendi konusunda liyakat sahibi sektöründe çok başarılı arkadaşlardır. Komite listemizi hazırlarken temsilde adalet ilkesi ile endüstriyel hammadde, metalik mineral, taş ocağı işletmeciliği ve komitemize dahil cam sektöründen arkadaşlarla birlikte hareket ediyoruz. Bizim tek tarafımız komitemizin birbirinden değerli 270 üyesidir” ifadelerini kullandı.

‘KTO BİR BELEDİYE YA DA SİYASİ PARTİ ÜYELERİNDEN OLUŞMADIĞI İÇİN İKTİDAR-MUHALEFET AYRIMI OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Bahçecigil, seçimlerde kimsenin hasım olmadığını ve herkesin birbirinin meslektaşı olduğunu dile getirerek, “Hareket amacımız tamamen kendi komitemizin sorunlarını ve çözüm önerilerini daha gür sesle dile getirmek, dönem dönem geniş katılımlı çalıştaylar düzenlemek, komite çalışmalarımızı daha iyi temsil dağılımı ilkesi ile yapmaktır.

Keşke başka komitelerde de başka başka komite adayları çıksa daha demokratik daha katılımcı bir Meclis oluşumu olsa, emin olun Kayseri Ticaret Odasına büyük katkılar sağlayacaktır. Ticaret odası meclisi, bir belediye ya da TBMM gibi siyasi parti üyelerinden oluşmadığı için iktidar muhalefet ayrımı da olamayacağını düşünüyoruz. Seçilmemiz durumunda oluşacak yönetim ile son derece uyumlu sevgi saygı çevresinde çalışacağız ve komitemizi örnek olacak şekilde çalıştıracağız. Unutmayalım ki kimse kimsenin hasmı değildir tam tersi bütün aday arkadaşlar kendi sektörlerinin vazgeçilmez paydaşları, birbirinin meslektaşıdır.

Tüm bu bağlamda sizlerin desteği Allah'ın izni le komitemizi temsil etmek üzere sizin adayınız olarak seçimde beyaz renkli listemizi çıkarıyoruz. Kaybedenin olmadığı, kazananın Kayseri Ticaret Odası ve ticaret erbabının olduğu bir seçim olmasını ve seçime katılan bütün adaylara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

‘MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ KİŞİLER İSİMSİZ KAHRAMANLARDIR’

Bir maden şirketinde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Ahmet Çevik ise toplantının amacına değinerek, “Madencilerin problemlerini anlatmak istiyoruz. Bugünkü toplantının maksadı buydu. Madencilik sektöründeki kişiler isimsiz kahramanların kendilerini feda ederek memleketimizin kalkınmasına faydalı olan, kendi rahatından ziyade ailesinin rahatını düşünen memleket sevdalısı insanlardır. Madencilik sektöründe olağanüstü bürokratik engeller var. Ya biz anlatamıyoruz ya da bu sektörle ilgili bürokratlar bilmiyorlar. Bizim sıkıntılarımızı, sorunlarımızı daha güzel üsluplarla memleketimizin kalkınması için çaba göstererek anlatmak, madencilik sektöründeki problemleri çözmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘TİCARET ODASINDA MESLEKTAŞLARIMIZLA NE YAPABİLİRİZ MÜCADELESİ VERMEYE GELDİK’

Maden Mühendisi Vedat Dilci de sektörel sıkıntıları çözmek adına hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi: “27 yıldır bu sektör içerisindeyiz fakat gördüğümüz kadarıyla bu sektörde çok büyük eksiklikler var. Bunun içinde bu ticaret odasında bizlerde meslektaşlarımızla ne yapabiliriz mücadelesi vermeye geldik, inşallah sesimizi duyurabiliriz. Bu eksiklikleri falan daha iyi organize edip dillendirebilmek, gerekli mercilere aktarabilm…