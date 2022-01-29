Ahırlar susuz kaldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde suları donan çiftçiler, zorlu şartlar altında karları eriterek hayvanlarına su vermeye çalışıyor.

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  • 29.01.2022 10:16
  • Güncelleme: 29.01.2022 10:34
Ahırlar susuz kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde suları donan çiftçiler, zorlu şartlar altında karları eriterek hayvanlarına su vermeye çalışıyor.

İlçeye bağlı Alametli Mahallesi’nde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte sular dondu. 10 gündür su sıkıntısı yaşayan çiftçiler, traktörleri ile topladıkları karları eriterek hayvanlarına su veriyor. Çiftçi Dursun Bakırhan, yardım istemelerine rağmen yetkililerin bir türlü yardım etmediğini söyleyerek, "Kaç gündür su sorunu yaşıyoruz. Suyumuz olmadığı için bidonlarla kar eritiyoruz ve hayvanlarımıza su vermeye çalışıyoruz. Hayvanlarımızı dışarı çıkarıp su veremiyoruz. Vanalarımız açık ama su yok. Bu konuyla ilgili yetkililerden yardım istesek de bir türlü yardım alamadık. Sorun da çözülmedi. Buradaki karları eriterek hayvanlarımıza su veriyoruz. Başka bir çaremiz kalmadı. Yetkililerden hızlı bir şekilde çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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