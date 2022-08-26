Ahilik Haftası öncesi 'Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli' heykeller parçalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 35.'si düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlamaları öncesinde Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bektaş'ın heykelleri kırıldı. Geçtiğimiz günlerde de Kaman ilçesinde Merhum Neşet Ertaş'ın büstü de kimliği belirsiz kişilerce kırılmıştı.

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  • 26.08.2022 23:02
  • Güncelleme: 27.08.2022 13:11
Ahilik Haftası öncesi 'Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli' heykeller parçalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de 35.’si düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlamaları öncesinde Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bektaş’ın heykelleri kırıldı. Geçtiğimiz günlerde de Kaman ilçesinde Merhum Neşet Ertaş’ın büstü de kimliği belirsiz kişilerce kırılmıştı.

Kırşehir’e Kayseri tarafından girildiğinde göze çarpan eski adıyla ‘Barış’ parkı olarak bilinen bölgede yaşayışlarıyla iz bırakan Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bektaşi Veli’nin heykelleri simgeleniyordu. Kırşehir’de mülkiyeti Kırşehir Belediyesine ait olan ve şehrin Kayseri tarafından girişinde yer alan tasavvuf alimlerinin heykellerinin başları; kimler tarafından, ne zaman parçalandığı bilinmiyor. Geçtiğimiz yıl Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, 2021 yılı boyunca Ahi Evran Veli, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli’nin tanıtımını yapacaklarını belirtmişti. Eski adıyla ’barış parkı’ olarak bilinen yer metruk halde bırakıldı. Barış parkı alanında bulunan bazı vatandaşlar; Kırşehir’de kültürün böyle olduğunu, yöneticiler ve halkın değerlerine sahip çıkmadığını söyledi.

İHA

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