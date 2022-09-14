Ahi Pilavı lezzeti için Kırşehir'de uzun kuyruklar oluşuyor

Kırşehir'de 35.'si kutlanan 'İkram ve Kerem Sahibi Ol' sloganıyla çıkılan etkinliklerde ahi pilavı dağıtımlarında uzun kuyruklar oluşuyor.

PAYLAŞ
  • 14.09.2022 15:00
  • Güncelleme: 14.09.2022 15:00
Ahi Pilavı lezzeti için Kırşehir'de uzun kuyruklar oluşuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de 35.’si kutlanan ’İkram ve Kerem Sahibi Ol’ sloganıyla çıkılan etkinliklerde ahi pilavı dağıtımlarında uzun kuyruklar oluşuyor.

Etkinliklerin başladığı 12 Eylül’den itibaren meydanda yaklaşık 15 bin kişiye pilav, ayran ve helva ikramı yapıldı. Etkinliklerin son günü olan 17 Eylül gününe kadar da yaklaşık 30 bin kişiye ikramda bulunulması planlanıyor. Meydanda oluşturulan stantlarda pilav, helva ve ayran dağıtımları uzun kuyrukların oluşmasını sağlıyor. Pilavların hazırlanmasında ise 6 aşçı görev alıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinlik ve dağıtım alanında ise vatandaşa hakkaniyetli davranılması için ise Esnaf Odaları Birliğinden 12 görevli çalışıyor. Pilav yapımında görevli olan Enis Demircan adlı aşçı, günlük yaklaşık 5 bin kişiye ikramda bulunulduğunu ve dağıtımlar esnasında da uzun kuyruklar oluşmasına rağmen hiç kimsenin boş çevrilmediğini söyledi.

Ahilik Haftası sonrasında ise geleneksel hale getirilen Ahi Pilavı dağıtımı her ayın ilk cuma günü gerçekleştiriliyor. Kırşehir’de pilav etkinliği ile birlik ve beraberlik içerisinde Ahilik kültürünün yeniden yaşaması hedefleniyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükkılıç, asfalt plenti tanıtım programına katıldı

Büyükkılıç, asfalt plenti tanıtım programına katıldı

Başkan Çolakbayrakdar 'Ulaşımda da çağ atlatıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Ulaşımda da çağ atlatıyoruz'

Büyükşehir indirim yaptı, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

Büyükşehir indirim yaptı, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

Av tüfeği ile vurulan adam hastanede hayatını kaybetti

Av tüfeği ile vurulan adam hastanede hayatını kaybetti

Büyükşehir Erciyes'te dükkan kiralaya verecek

Büyükşehir Erciyes'te dükkan kiralaya verecek

OSB arsa satacak

OSB arsa satacak

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

6
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnsani Yardım Kuruluşları Kızılay'da bir araya geldi

İnsani Yardım Kuruluşları Kızılay'da bir araya geldi

Kanal borusu patladı, evleri su bastı

Kanal borusu patladı, evleri su bastı

DAHA FAZLA
Kapadokya Uluslararası IP Günleri etkinliğinin 7'incisi düzenlendi

Kapadokya Uluslararası IP Günleri etkinliğinin 7'incisi düzenlendi

Yahyalılı kadınların 'tekstil atölyesi' mutluluğu

Yahyalılı kadınların 'tekstil atölyesi' mutluluğu

Kayseri'de kaçakçılara 100 polisle şafak operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri'de kaçakçılara 100 polisle şafak operasyonu: 7 gözaltı

Kadir Has Stadı'nın ismi değişti

Kadir Has Stadı'nın ismi değişti

Talas personeline uyuşturucuyla mücadele semineri

Talas personeline uyuşturucuyla mücadele semineri