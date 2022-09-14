Ahi Pilavı lezzeti için Kırşehir'de uzun kuyruklar oluşuyor

Kırşehir’de 35.’si kutlanan ’İkram ve Kerem Sahibi Ol’ sloganıyla çıkılan etkinliklerde ahi pilavı dağıtımlarında uzun kuyruklar oluşuyor.

Etkinliklerin başladığı 12 Eylül’den itibaren meydanda yaklaşık 15 bin kişiye pilav, ayran ve helva ikramı yapıldı. Etkinliklerin son günü olan 17 Eylül gününe kadar da yaklaşık 30 bin kişiye ikramda bulunulması planlanıyor. Meydanda oluşturulan stantlarda pilav, helva ve ayran dağıtımları uzun kuyrukların oluşmasını sağlıyor. Pilavların hazırlanmasında ise 6 aşçı görev alıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinlik ve dağıtım alanında ise vatandaşa hakkaniyetli davranılması için ise Esnaf Odaları Birliğinden 12 görevli çalışıyor. Pilav yapımında görevli olan Enis Demircan adlı aşçı, günlük yaklaşık 5 bin kişiye ikramda bulunulduğunu ve dağıtımlar esnasında da uzun kuyruklar oluşmasına rağmen hiç kimsenin boş çevrilmediğini söyledi.

Ahilik Haftası sonrasında ise geleneksel hale getirilen Ahi Pilavı dağıtımı her ayın ilk cuma günü gerçekleştiriliyor. Kırşehir’de pilav etkinliği ile birlik ve beraberlik içerisinde Ahilik kültürünün yeniden yaşaması hedefleniyor.