Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerini şehrin özdeşleşmiş simgeleri ile karşılıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerini rektörlük binasına yapılan duvar boyaları ile karşılıyor.

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  • 27.08.2022 16:08
  • Güncelleme: 27.08.2022 16:08
Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerini şehrin özdeşleşmiş simgeleri ile karşılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerini rektörlük binasına yapılan duvar boyaları ile karşılıyor.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri, 20 gün süren duvar çalışmalarında Kırşehir’in simgesi haline gelen ve Kırşehir’le özdeşleşmiş kişilerin ve yapıların resimlerini çizdi. Duvar boyama çalışmasında kullanılacak resimler, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin destekleri ile tasarlandı. Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hande Kılıçarslan’ın koordinatörlüğünde rektörlük binası öğrenciler tarafından resmedildi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, rektörlük binasının duvarına Kırşehir’i temsil eden görseller işlediğini söyledi. Duvar boyama çalışmalarında su bazlı akrilik boyalar kullanarak, portre ve figürlere üç boyutlu derinlik kazandırarak duvar boyama çalışmasını yaptıklarını anlatan Doç. Dr. Hande Kılıçarslan, çalışmalarda Kırşehir’in kültürel simgeleri ve Kırşehir’e değer katan, Kırşehir’le bağdaşan şahsiyetlerin portrelerini resmettiklerini belirtti.

Duvar boyama çalışmalarını yerinde inceleyen Rektör Karakaya, sanata ve sanatçıya değer verdiklerini, onların çalışmalarını önemsediklerini aktardı. Rektörlük binası duvarının bu simgelerle resmedilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

İHA

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