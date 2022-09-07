Ağustos'ta 'Kayseri'de Asayiş Berkemal!'

Polis ve Jandarma asayiş raporlarında Ağustos ayında 'asayiş berkemal!'...

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  • 07.09.2022 17:26
  • Güncelleme: 07.09.2022 17:26
Ağustos'ta 'Kayseri'de Asayiş Berkemal!'

2 Cinayet 5 tutuklama
109 Hırsızlık 19 tutuklama 
837 trafik kazası meydana geldi
8 suçtan 284 kişiye işlem yapıldı
Kumar’ operasyonu: 13 gözaltı
5 kişi kazalarda hayatını kaybetti
Polis 596 kişiyi yakaladı 
12 Fuhuş evi mühürlendi
42 Narkotik  tutuklama 
62 Oto-Motor hırsızlığı 6 tutuklama
Aranan 380 kişiden 194 tutuklama
Çocuğunu dilendiren 15 aileye işlem
 

Haber Merkezi

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