AGÜ öğrencilerinin makalesi uluslararası bilim dergisinde yayınlandı

Öğrencilerin 'Covid-19 Döneminde Nesillerin Online Alışveriş Tercihlerinin İncelenmesi' başlıklı makalesi Social Sciences Studies Journal dergisinde yayınlandı.

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  • 11.03.2022 13:14
  • Güncelleme: 11.03.2022 13:50
AGÜ öğrencilerinin makalesi uluslararası bilim dergisinde yayınlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Öğrencilerin ’Covid-19 Döneminde Nesillerin Online Alışveriş Tercihlerinin İncelenmesi’ başlıklı makalesi Social Sciences Studies Journal dergisinde yayınlandı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerinin hazırladığı ’Covid-19 Döneminde Nesillerin Online Alışveriş Tercihlerinin İncelenmesi’ başlıklı derleme makale uluslararası hakemli bilim dergisi Social Sciences Studies Journal’da yayınlandı. İşletme Bölümü öğrencileri İrem Gül Demirci, Kadriye Ceren Türkaslan ve Fatma Nur Başbaz makaleyi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Faruk Güven’in danışmanlığında hazırladı. Öğrencilerin, ’Covid-19 Döneminde Nesillerin Online Alışveriş Tercihlerinin İncelenmesi’ (Examination Of Generations’ Online Shopping Preferences During Covid-19) adlı makalesi pandemi sürecinde tüketicilerin çevrimiçi satın alma davranışları üzerinde nesillerin, sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin etkilerini içeriyor.

Makale, Covid-19’un tüm nesillerde online alışveriş alışkanlıklarını etkilediğini ancak en çok etkinin genç kuşaklarda görüldüğünü ortaya koyuyor.

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İHA

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