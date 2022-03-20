AGÜ'nün halka açık semineri başlıyor

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ); savunma sanayiinden sağlığa, ekonomiden dijital teknolojilere kadar çeşitli konularda topluma katkı odaklı halka açık seminerler serisine başlıyor.

AGÜ’de farklı alanlarda çalışan akademisyenler tarafından verilecek seminerler, her Çarşamba saat 16.00’da YouTube’tan canlı (online) olarak gerçekleştirilecek ve yıl boyunca çeşitli konularla devam edecek. Serinin ilk yayınında İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Harika Süklün, 23 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00’da pandemi süreciyle birlikte değişen çalışma şartlarını anlatacağı ’Yeni Normalde Değişen Çalışma Ortamı’ konulu seminer verecek. Üniversitenin YouTube kanalı AGÜ TV’den (www.youtube.com/abdullahguluniagu) canlı olarak yayınlanacak seminerler Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılacak.

AGÜ’den yapılan açıklamada; "Seminerleri YouTube kanalından canlı (online) izleyebilir, dilerseniz Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılacak olan seminerlere ücretsiz katılabilirsiniz" denildi.