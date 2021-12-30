AGÜ'lü Öğrenciler İklim Elçileri Yarışmasında 3 derece kazandı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri AB Bilgi Merkezleri ve Bilim Virüsü Hareketi ortaklığında yürütülen “Geç Olmadan” programının AB-Türkiye İklim Elçileri Kayseri etabında 3 derece birden elde etti.

“Geç Olmadan” programı kapsamında Türkiye’nin 19 ilinde toplam 1900 üniversite öğrencisi iklim krizi ve sürdürülebilirlik alanında projeler üretti.

AGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Ali Nurettin Demir, Biyomühendislik öğrencileri Tunç Erbudak ve Tuğba Kaplanoğlu’nun ekip üyesi olarak yer aldığı takım “Micro Algae Energy” adlı ekolojik biyoteknoloji girişimi projesi ile Kayseri İklim Elçileri yarışmasında birinciliğe layık görüldü.

Aynı yarışmada AGÜ Biyomühendislik öğrencisi Tuğba Kaplanoğlu’nun üyesi olduğu takım ise “İsrafa Set Çek” adlı mobil uygulama projesi ile 2.liği elde etti.

Ayrıca AGÜ Endüstri Mühendisliği öğrencileri İrem Nur Nergiz, Mustafa Dağıstan, Süheyla Ünaldı, Betül Özkan ve Biyomühendislik öğrencisi Tuğba Kaplanoğlu’nun üyesi olduğu ekipte “EcoMimesis” adlı mobil uygulama projesi üçüncülüğü kazandı.

Öğrenciler, AGÜ’de aldıkları ve küresel sorunlara çözümler ürettikleri derslerin katkısı sayesinde iklim krizine çözümler üretmek üzere geliştirdikleri projelerle dereceler elde etti.

“Geç Olmadan” programını tamamlayan gençler, AB-Türkiye İklim Elçisi olarak katılım belgesi ve yetkinlik portföyü almaya hak kazanacak, ulusal ve uluslararası fırsatlara erişim şansı yakalayacak, yıl boyunca program katılımcılarına özel düzenlenecek olan Influencer buluşmaları ve Webinarlara davet edilecekler ve programı tamamlayanlar arasından seçilecek katılımcılar 2022 AB-Türkiye İklim Gençlik Forumuna katılmaya hak kazanacak.