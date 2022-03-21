AGÜ'den YouTube üzerinden halka açık eğitim

Sümer Kampüsü Konferans Salonu’ndan yapılacak seminerlere isteyenler yüz yüze olarak da katılabilecekler

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), savunma sanayiinden sağlığa, ekonomiden dijital teknolojilere kadar çeşitli konularda topluma katkı odaklı halka açık seminerler serisine başlıyor. Seminerler YouTube’tan canlı (online) olarak gerçekleştirilecek. Sümer Kampüsü Konferans Salonu’ndan yapılacak seminerlere isteyenler yüz yüze olarak da katılabilecekler.

AGÜ, halka açık 7’den 70’e herkesin ilgi duyabileceği çok çeşitli konularda eğitim seminerleri serisi düzenledi. AGÜ’de farklı alanlarda çalışan akademisyenler tarafından verilecek seminerler, her Çarşamba saat 16.00’da YouTube’tan canlı (online) olarak gerçekleştirilecek ve yıl boyunca devam edecek.

Serinin ilk yayınında İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Harika Süklün, 23 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00’da pandemi süreciyle birlikte değişen çalışma şartlarını anlatacağı “Yeni Normalde Değişen Çalışma Ortamı” konulu seminer verecek.

Üniversitenin YouTube kanalı AGÜ TV’den (www.youtube.com/abdullahguluniagu) canlı (online) yapılacak seminere dileyenler Rektörlük Konferans Salonu’nda ücretsiz katılabilecek.

