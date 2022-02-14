AGÜ'den Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu iş birliğiyle ’Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı’ düzenlendi. Sertifika programı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Gönüllüler Ofisi’nin (UN Volunteers) desteğinde online olarak başladı. Sertifika programında ’Nitelikli Eğitim’ konusu ele alındı.

Programa, TED Kayseri Koleji Vakfı Orta Okulu öncülüğünde, TED Konya, Afyon, Aliağa, Atakent, Kocaeli, Eskişehir, Batman, Alanya, Sivas, Çorum, Samsun okulları ile birlikte toplam 12 TED okulundan ’JMUN’ kulübü öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türk Eğitim Derneği Okullar Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şule Akalın, programa katılan 88 TED öğrencisine, derneğin bir sivil toplum örgütü olarak ’Nitelikli Eğitim’ üzerine yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dr. Akalın, Türk Eğitim Derneği’nin kurulduğu günden bu yana misyonu ve vizyonu kapsamında Türkiye’de eğitim sisteminin nitelik olarak iyileştirilmesi ve her çocuğa eşit eğitim olanakları sunulması adına TED okullarında ve devlet okullarında yürüttükleri çalışmalara değindi. Akalın ayrıca maddi olanakları sınırlı ve başarılı çocuklara verilen burslardan da bahsedip, öğrencilerin sorularına cevap verdi.

Programın ikinci bölümünde söz alan Birleşmiş Milletler Gönüllüler Ofisi yetkilisi Aydan Özkil ise Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’ndan bahsederek öğrencilerin farkındalığını arttırdı. TED’li öğrencilerin yoksulluğu ortadan kaldırmak, iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim gibi gezegeni korumak ve tüm insanların barış, adalet ve refah içinde yaşamasının sağlanmasına yönelik özgün sorularını ise AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu ve TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Canan Yesbek yanıtladı.

’Erişilebilir ve Temiz Enerji, Eşitsizliklerin Azaltılması, İklim Eylemi ve Karasal Yaşam’ amaçlarını konu alarak devam edecek olan sertifikasyon programı 12 TED okulundan ’JMUN’ kulübü öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla devam edecek.