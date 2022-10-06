AGÜ'den sınıf öğretmenleri için proje

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından hazırlanan ’Geleceği Düşün, Harekete Geç’ adlı proje ile sınıf öğretmenlerine sürdürülebilir bir gelecek için eğitici eğitimi verilecek.

Eğitici eğitimi, henüz erken yaşlar olarak kabul edilen ilkokul düzeyindeki öğrencilerin küresel vatandaşlık yeterliliklerini artırmak için organize edildi. AGÜ tarafından hayata geçirilen TÜBİTAK destekli “Geleceği Düşün, Harekete Geç: Sınıf Öğretmenleri Odağında Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Eğitici Eğitimi’ projesinin ilk eğitim çalışması, 17-21 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Sümer Kampüsü’nde yapılacak eğitimde katılımcıların yol, konaklama ve yemek bedelleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak. Katılım ücretsiz olduğu eğitimde sınıf öğretmenliği alanında lisans eğitimi gören öğretmen adaylarına, teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitimde ayrıca öğretmen adaylarında Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve küresel sorunlarla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Küresel sorunların yaygın eğitimde kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla da düzenlenen eğitimde, öğretmen adaylarına dijital ve analog eğitim araç ve gereçlerine erişim konusunda bilgilendirilmek ve öğretmen adaylarının eğitim-öğretim hayatları boyunca kullanabilecekleri yenilikçi ve özgün metotlar sağlanacak.

Eğitime katılmak isteyenler https://sdg2237a.wixsite.com/-sdg linkinden müracaat edebilirler.