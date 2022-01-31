AGD Kayseri Şubesi, İsrail Cumhurbaşkanını protesto etti

AGD Kayseri Şubesi, Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii önünde namaz sonrası aylam yaptı. Dernek Başkanı Metin Aydınözü ve üyelerin hazır bulunduğu eylemde 'Kudüs İslam'ındır' pankartı sergilendi. Kalabalık tekbir getirerek 'Kahrolsun İsrail' sloganı attı.

AGD Kayseri Şube Başkanı Aydınözü yaptığı açıklamada, “Haremimiz olan Mescid-i Aksa her gün terörist İsrailliler tarafından basılıyor, Müslümanların izzetleri çiğnenmeye devam ediyor. Terörist İsrail’in işgalleri sebebiyle Müslüman yurdu her gün kan ağlıyor. Yıllardır süregelen zulümler devam ederken, Terörist İsrail’in başı Yitrak Herzog’un Türkiye’ye gelecek olması, Türkiye Müslümanları için ancak bir utanç sebebidir" diye konuştu.

"İSRAİL İLE NORMALLEŞME HAMLESİ ÜMMET OLMA DAVASINA ZARAR VERİR"

Aydınözü, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk tarafından yapabileceği talepleriyle ilgili endişe duyduklarını söyleyerek, "Nerede terör varsa orada Siyonizm vardır. İsrail'le yapılan her türlü normalleşme hamlesi, ümmet olma davasına zarar verir. Eli kanlı terörist cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'u ülkemizde istemiyoruz. Yıllar önce Şimon Peres’in (eski İsrail Cumhurbaşkanı) Millet Meclisi'mizde yaptığı konuşmanın hala sızısı yüreklerimizde iken, Yitzak Herzog’un Türkiye’ye nasıl bir teklif veya tehditle geleceği ise bizleri endişelendirmektedir" diye konuştu.