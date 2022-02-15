AGD Başkanı Aydınözü: '200 milyon insana azınlık muamelesi yapılıyor'

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Metin Aydınözü Hindistan'da yaşanan olaylar ile ilgili yaptığı açıklamada 200 milyon insana azınlık muamelesi yapılıyor dedi.

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  • 15.02.2022 11:03
  • Güncelleme: 15.02.2022 11:10
AGD Başkanı Aydınözü: '200 milyon insana azınlık muamelesi yapılıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Metin Aydınözü Hindistan’da yaşanan olaylar ile ilgili yaptığı açıklamada; "200 milyon insana azınlık muamelesi yapılıyor" dedi.

Başkan Aydınözü açıklamasında; "Müslümanlar kendi değerleri etrafında toplandığı ve adaleti şiar edindiği sürece yaşadıkları her yere huzuru ve güveni getirmişlerdir. Lakin zalim yönetimler, putperest ve menfaatperest odaklar İslam’ı ve Müslümanları her zaman kendileri için bir tehdit olarak görmüşlerdir. Bugün nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkelerinden olan Hindistan’ı ve Hint Müslümanlarının çektikleri çileleri kamuoyuyla paylaşmak ve Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenmek üzere toplandık. 1947’de resmi olarak kurulan Hindistan, kurulduğu günden itibaren Müslümanlara azınlık muamelesi yapmış, temel hak ve hürriyetlerden mahrum etmiş ve şiddet olaylarını desteklemiştir. Müslümanların ibadetlerine kısıtlamalar getirme, camilerimizi tahrip etme, çocuklarımızın İslami eğitimlerine engeller koyma, hanım kardeşlerimizin tesettürüne el uzatma, mallarını gasp etme, canlarına kastetme, kısaca onları asimetrik psikolojik terörün tüm yönleri ile kıskaca almışlardır. Hindistan’da 200 milyon Müslüman yaşamaktadır. Dünyadaki pek çok ülke nüfusunun katbekat üzerinde olan bu sayıya, azınlık muamelesi yapmak, anayasal haklardan mahrum bırakmak, haklarını savunmalarına izin vermemek ancak zulmün bir göstergesidir. Çağrımız; İslam ülke liderlerinin derhal toplanmaları, ülke yöneticilerimizin bu işte öncü olmaları ve dünyada yaşanan zulümlere karşı beraber hareket etmeleridir. Hindistan’da ki Müslümanların sıkıntılarının giderilmesi, Keşmir ve Arakan’daki kardeşlerimizin özgürlüklerine ve insanca yaşama hakkına sahip olmaları için tüm gayreti sarf etmeleridir" dedi.

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İHA

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