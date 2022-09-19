Ağ malzemelerinde 'marka' uygulaması dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından denizlerde ve iç sularda yasa dışı avlanmayı önlemek için ‘marka’ uygulamasına geçildiği duyuruldu. Bu kapsamda ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçları markalanarak, kayıt altına alınacak.

Balıkçılar, üzerinde QR kod bulunan markaları 30 Eylül'e kadar bütün ağ malzemelerine taktırması gerekiyor. 30 Eylül'den sonra kurallara uyumadan av yapan balıkçılara, 3 bin 714 lira ceza kesilerek ruhsatlarına 30 gün el konulacak.