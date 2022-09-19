Ağ malzemelerinde 'marka' uygulaması dönemi
Kaçak avcılığın ve su canlılarının ölümüne engel olmak amacıyla ticari avcılık yapanlar için 'marka' uygulaması yapılmaya başlandı.
- 19.09.2022 11:44
- Güncelleme: 19.09.2022 11:44
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından denizlerde ve iç sularda yasa dışı avlanmayı önlemek için ‘marka’ uygulamasına geçildiği duyuruldu. Bu kapsamda ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçları markalanarak, kayıt altına alınacak.
Balıkçılar, üzerinde QR kod bulunan markaları 30 Eylül'e kadar bütün ağ malzemelerine taktırması gerekiyor. 30 Eylül'den sonra kurallara uyumadan av yapan balıkçılara, 3 bin 714 lira ceza kesilerek ruhsatlarına 30 gün el konulacak.
1ha
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