Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti
Önceki dönem Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kayseri'de daha önce Afyon Valiliği yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.
- 07.09.2022 10:02
- Güncelleme: 07.09.2022 10:02
Vali Gökmen Çiçek, önceki Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nu makamında ağırladı. Görüşme sonrasında Vali Çiçek, ziyaret anısına Eroğlu'na Yahyalı halısı hediye etti. Eski Bakan Eroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı da ziyaret etti
1ha
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