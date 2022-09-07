Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

Vali Gökmen Çiçek, önceki Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nu makamında ağırladı. Görüşme sonrasında Vali Çiçek, ziyaret anısına Eroğlu'na Yahyalı halısı hediye etti. Eski Bakan Eroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı da ziyaret etti