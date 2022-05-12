Afrika su kuyusu kampanyasına mektuplu destek

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde Afrika'da su kuyusu açılmasına yönelik başlatılan kampanyaya Sorgunlu bir ev kadını yazdığı mektup ve mektuba iliştirdiği çeyrek altınla destek oldu.

PAYLAŞ
  • 12.05.2022 10:50
  • Güncelleme: 12.05.2022 10:50
Afrika su kuyusu kampanyasına mektuplu destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde Afrika’da su kuyusu açılmasına yönelik başlatılan kampanyaya Sorgunlu bir ev kadını yazdığı mektup ve mektuba iliştirdiği çeyrek altınla destek oldu.

Saraykent Kaymakamlığı tarafından ilçede başlatılan ‘Afrika-Saraykent Kardeşlik Kuyusu’ projesine çevre il ve ilçelerden de destek geliyor. Afrika’da temiz ve sağlıklı içme suyu sıkıntısı çeken insanlara yardımcı olabilmek amacıyla yaklaşık bir başlatılan kampanya 7’den 70’e birçok insan duyarsız kalmıyor. Özellikle ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya kurumlar ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Bu gününe kadar 300 bin TL’nin toplandığı kampanyaya Sorgun ilçesinde bir ev kadını, yazdığı mektuba iliştirdiği çeyrek altın ile destek verdi. Sorgunlu ev kadını, yazdığı mektubu ve çeyrek altını Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz’e teslim etti.

Afrika’da yaşanan susuzluk ve suya bağlı hastalıklara karşı ilçe halkı da, çeşitli yerlere asılan billboard ve afişlerle bilinçlendirilmeye devam ediyor.

Bu tür projelerle Afrika’da yaşayan sorunların daha geniş kitleler tarafından duyulacağına inandıklarını belirten Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Sorgunlu ev kadınının duyarlı davranışı nedeniyle duygulandığını söyledi.

Kaymakam Açıkgöz, “Bu proje ile gayemiz, sadece bir veya birkaç su kuyusu açmak değil. Biz, bu tür projelerle Afrika’da yaşananların daha geniş kitleler tarafından duyulacağına inanıyoruz. Bugün insanımızda bu konuda çok büyük bir duyarlılık oluşmuş vaziyette. Komşu ilçemiz olan Sorgun’dan bir ev hanımının yolladığı bu mektup ve mektubuna iliştirdiği çeyrek altın bunu ortaya koyuyor. Yine okullardaki öğrenci kardeşlerimizin bayram harçlıklarını dahi Afrika’ya yollamak istemeleri bu duyarlılığın ne boyutta olduğunu gösteriyor. İnşallah bu projeyle Saraykent’ten Afrika’ya bir kardeşlik köprüsü, bir gönül köprüsü kurmak nasip olur. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyadaki mazlum ve mağdur milletler için nasıl mücadele ettiğini yakinen bilen idarecileriz. Zat-ı devletlerinin Afrika konusundaki mücadelesine, bu tür kardeşlik projeleriyle gücümüz ölçüsünde katkı sağlamayı arzu ediyoruz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta okullar arası atık toplama kampanyası

Talas'ta okullar arası atık toplama kampanyası

Baş ağrısını hafife almayın

Baş ağrısını hafife almayın

Bisikletli, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti

Bisikletli, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti

İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı

İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı

Kayserili sporcular Sivas'ta madalya için koşacak

Kayserili sporcular Sivas’ta madalya için koşacak

Bıçakla yaralanan kişi hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

Bıçakla yaralanan kişi hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

5
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

6
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
760 bin lira değerinde antika eşya çalan şüpheliler yakalandı

760 bin lira değerinde antika eşya çalan şüpheliler yakalandı

Birlik Başkanı Güllü: 'Tüketiciler kadar, süt üreticileri de mağdur'

Birlik Başkanı Güllü: “Tüketiciler kadar, süt üreticileri de mağdur”

DAHA FAZLA
Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu

Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu

Başkan Palancıoğlu: '140 bin metrekarelik büyük çalışma, Tacettin Veli Mahallesi'nde başladı'

Başkan Palancıoğlu: '140 bin metrekarelik büyük çalışma, Tacettin Veli Mahallesi'nde başladı'

Doktor başkan, sağlık turizmine dikkat çekti

Doktor başkan, sağlık turizmine dikkat çekti

Büyükşehir'den Üniversite Gençlik Spor Festivali

Büyükşehir'den Üniversite Gençlik Spor Festivali

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek oldu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek oldu