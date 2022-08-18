Afrika'dan Kayserispor'a dua
Kayserili bir hayırseverin bakımını üstlendiği Afrikalı minikler, Kayserispor için binlerce kilometre uzaklıktan dua gönderdi.
- 18.08.2022 14:46
- Güncelleme: 18.08.2022 15:26
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserili bir hayırseverin bakımını üstlendiği Afrikalı minikler, Kayserispor için binlerce kilometre uzaklıktan dua gönderdi.
6 yıldır gönüllü olarak kimsesiz çocukların bakımını üstlenen Kayserili Ayşe Ardıç’ın yurdunda kalan Afrikalı minikler, Kayserispor ve başkanı Berna Gözbaşı için başarılar dileyerek dua ettiler. Afrika’nın Çat ülkesinde bulunan, Ayşe Ardıç tarafından tüm masrafları üstlenilen ve yurtta kalan kimsesiz çocuklar, hep birlikte Kayserispor ve Berna Gözbaşı’nın başarılı olması için dua ettiler.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN