AFAD tatbikatına telefonla katılan Bakan Soylu: “Türkiye genelinde 70 bini aşkın tatbikat yapacağız”

Türkiye genelinde 70 bini aşkın tatbikatı yapmış olacağız” dedi.

Talas’ta gerçekleştirilen, Kayseri Bölgesel TAMP Tatbikatı’na, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Sibel Livdumlu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik katıldı. Tatbikatta AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve sağlık ekipleri olası deprem ve yangın anını canlandıran tatbikat senaryoları çerçevesinde hızlı ve güvenli bir şekilde anlık olarak müdahalelerde bulundu.

‘YILSONUNA KADAR 70 BİNİ AŞKIN TATBİKATI YAPMIŞ OLACAĞIZ’

Tatbikatta Vali Çiçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. Bakan Soylu telefondan önemli açıklamalar yaparak, “2022 yılını AFAD Tatbikat Yılı ilan etmiştik. Geçen yıl AFAD Eğitim Yılı’ydı, ondan önceki yıl da AFAD Hazırlık Yılı’ydı. Vatandaşlarımıza afet öncesi, anı ve sonrasında hangi tedbirlerin alınması konusunda bilgiler verdik. Türkiye genelinde şu anda 57 bin tatbikatı geçtik. Yılsonuna kadar 70 bini aşkın tatbikatı yapmış olacağız. Sizin yaptığınız tatbikatlar neticesinde kentsel alanı kurtarma, tahliye ve arama tatbikatları da hem farkındalık hem eğitim açısından önemlidir. Kayseri, bu tatbikatların en önemlisini gerçekleştiriyor. Sayın valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, orada bulunan tüm katılımlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

‘KRİZ ANINDA KANATLI MELEK GİBİ YETİŞİYORSUNUZ’

Tatbikatı gerçekleştiren ekiplere teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek de, “Alanın oluşturulması, hep birlikte afet tatbikatında gerçek bir afet varmış gibi herkesin görevini en iyi şekilde yapması, özellikle seçilen alan, öncesinde alandaki yapılan çalışmalar, sizlerin uyum içerisinde afete müdahaleniz geleceğe dair ümitlerimizi arttırdı. Herhangi bir tehlike anında yalnız olmayacağımızı, milletimizin yalnız olmayacağını, sizlerin anında yetişeceğine olan inancımızı attırdı. Allah sizlerin yokluğunuzu bizlere göstermesin. Çünkü kriz anında kanatlı melekler gibi yetişiyorsunuz. Ben birkaç afette bunu görme fırsatına sahip oldum. Gerçekten sizlerin emeği ile memleketimizde Kastamonu’daki selde, Elazığ’daki depremde, yaşadığımız bütün krizlerde Hızır gibi yetiştiniz. Kayseri’den de Türkiye’nin neresinde sıkıntılı bir durum olsa arkadaşlarımız oraya yardıma koşuyorlar. Belediyemiz, biz, kamu kurumlarımız, sadece afet olduğunda değil, olmadan aynı bu tatbikatta olduğu gibi milletimizi gözü yaşlı bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç da, Kayseri’nin deprem kuşağında üçüncü bölgede olduğunu hatırlattı. Büyükkılıç, “Bizim de üzerimize düşeni yapıp, gerekli önlemleri almamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlamda yerel yönetim olarak üzerimize düşenleri yapmaya çalışırken, Valiliğimizin, kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde birliğin, beraberliğin sıkıntıları azaltacağı, sevinçleri çoğaltacağı anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.