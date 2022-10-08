AFAD'tan 'nükleer saldırı' tatbikatı

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) konulu tatbikat düzenlendi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet ve Şükran Akköse Radyoloji ve Patoloji Bölümü’nde gerçekleştirilen tatbikata Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık ve polis ekipleri katıldı. Tatbikat senaryosuna göre, hastane içerisinde meydana gelen kimyasal zehirlenme ihbarını değerlendiren ekipler, olay yerine intikal etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı personeller A düzeyi koruyucu elbiseler kuşanarak tehlikeli maddeye maruz kalan vatandaşları dikkatlice dışarı çıkardı. Kapıda koruyucu kıyafetlerle bekleyen AFAD ekipleri dışarı çıkan ekipleri ve kimyasaldan etkilenen yaralıları dezenfekte ederek, radyasyon ölçümü yaptı. Sedye ile çıkarılan yaralılar, daha sonra UMKE ekipleri tarafından alınarak ambulansa taşındı.

Gerçeğini aratmayan tatbikat, çıkarılan yaralıların koruyucu kıyafet giyen sağlık ekipleri tarafından tedavi göreceği hastaneye götürülmesiyle başarıyla tamamlandı.