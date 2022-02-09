AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi

Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine, ilk yardım eğitimi veriliyor.

PAYLAŞ
  • 09.02.2022 15:11
  • Güncelleme: 09.02.2022 15:11
AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine, ilk yardım eğitimi veriliyor.

’AFAD Gönüllüsü’ Projesi kapsamında verilen eğitimlerde gönüllüler iki günlük temel ilk yardım eğitimleri alıyor. Eğitimde AFAD gönüllülerine; ilk yardım temel bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, donma, zehirlenme, hayvan ısırma ve sokmalarda ilk yardım konusunda önce teorik bilgi sonrasında ise uygulama pratikteki karşılıkları gösteriliyor.

Eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Ataş'tan asgari ücret çağrısı

Milletvekili Ataş'tan asgari ücret çağrısı

İyilik treni yardım elimizdir

İyilik treni yardım elimizdir

Uyuşturucu tacirleri jandarma operasyonu ile yakalandı

Uyuşturucu tacirleri jandarma operasyonu ile yakalandı

Develili muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti

Develili muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti

ERÜ İİBF, Türkiye'deki 235 kurum arasından 11. sırada yer aldı

ERÜ İİBF, Türkiye'deki 235 kurum arasından 11. sırada yer aldı

Tır böyle devrildi

Tır böyle devrildi

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de kiracı dehşeti: Amatör spor kulübü başkanını bıçakladı

Kayseri'de kiracı dehşeti: Amatör spor kulübü başkanını bıçakladı

Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

DAHA FAZLA
3.Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi hazırlıkları başladı

3.Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi hazırlıkları başladı

Bünyan'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Bünyan'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Talaslılardan şeffaf odaya tam not

Talaslılardan şeffaf odaya tam not

Kayseri'de dolandırıcılık yapan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Kayseri'de dolandırıcılık yapan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Melikgazi Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi

Melikgazi Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi