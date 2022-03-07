AFAD eğitimleri sonuç verdi, bir yılda 196 bin kişiye ulaşıldı

2022 yılının İçişleri Bakanlığınca 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edilmesi ve 1-7 Mart Deprem Haftası olması nedeniyle eğitimlerin verildiği Kırşehir'de konuşan AFAD İl Müdürü İbrahim Avşar, il genelinde 197 bin 200 kişiye eğitim verildiğini söyledi.

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  • 07.03.2022 12:01
  • Güncelleme: 07.03.2022 12:01
AFAD eğitimleri sonuç verdi, bir yılda 196 bin kişiye ulaşıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022 yılının İçişleri Bakanlığınca ’Afet Tatbikat Yılı’ ilan edilmesi ve 1-7 Mart Deprem Haftası olması nedeniyle eğitimlerin verildiği Kırşehir’de konuşan AFAD İl Müdürü İbrahim Avşar, il genelinde 197 bin 200 kişiye eğitim verildiğini söyledi.

Avşar, "İl genelinde yaptığımız 197 bin 200 kişilik eğitimin ardından 160 tatbikatla da verilen eğitimleri vatandaş üzerinde pekiştirmek istiyoruz. Okullar, sanayi kuruluşları ve büyük ölçekli işletmelerde; tematik, yangın, deprem anı ve sonrası, KBRN tatbikatlarıyla pekiştirme yapıyoruz" dedi.

Kimyasal ve Nükleer saldırı eğitimleri veriliyor

İl Genelinde yapılan çalışmalar kapsamında kimyasal ve nükleer saldırı eğitimleri verildiğini de aktaran Avşar, "Herhangi bir şekilde biyolojik ve nükleer saldırılarda binayı tahliye etmek dışında açık alanda da sığınıklara girmek gibi tatbikatları da bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz" diye konuştu. AFAD birim personeli Şahin Acar ise verilen eğitimlerin vatandaşta karşılık bulmasının ve gönüllü sayısının artmasının da kendilerini mutlu kıldığını aktardı.

İHA

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